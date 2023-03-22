В Британии оценили возможность ядерной эскалации на Украине

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что в украинском конфликте нет ядерной эскалации

Власти Великобритании оценили возможность ядерной эскалации в украинском конфликте, об этом пишет Sky News со ссылкой на главу британского МИД Джеймса Клеверли.

«Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия», — сказал глава ведомства.

По его словам, для Москвы нет никакой угрозы, поскольку западные поставки боеприпасов с обедненным ураном нацелены исключительно на помощь в самообороне Киева.

Ранее МИД России прокомментировал планы Лондона передать Украине снаряды с обедненным ураном. Использование боеприпасов с обедненным ураном — это геноцид по отношению к населению, заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.