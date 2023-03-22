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15:10, 22 марта 2023Мир

Политолог объяснил опасения США из-за союза России и Китая

Политолог Дудаков: США опасаются союза России и Китая, так как на них будет сложнее давить
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters

США опасаются союза России и Китая, прежде всего, потому что это две крупные державы, которые усиливают экономическую и военную кооперацию, объяснил в беседе с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее в Вашингтоне назвали российско-китайский союз еще большей проблемой для Запада, чем спецоперацию на Украине. Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Во-первых, так давление на них оказывать гораздо сложнее, чем поодиночке. Во-вторых, конечно, сложнее с ними вместе конкурировать. Когда они так тесно сотрудничают, достаточно сложно вклинить противоречия в отношениях между двумя странами», — поделился Дудаков.

13 марта Джон Болтон в эфире радиостанции WABC назвал политику действующего американского лидера по национальной безопасности неэффективной. По его словам, Соединенные Штаты бездействуют, в то время как Россия, Китай и Иран укрепляют союзнические отношения и наращивают силы.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об отношениях с Пекином на приеме после российско-китайских переговоров. По его словам, отношения России и КНР являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

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Варвара Кошечкина
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