Овечкин забросил 820-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до 74 голов

Александр Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 74 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан столичного клуба отметился заброшенной шайбой и довел общее число своих голов до 820. Таким образом, он сократил до 74 голов отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первую строчку в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ за всю историю (894 заброшенные шайбы). Овечкина признали второй звездой матча.

В этом же матче, который завершился победой «Коламбуса» в овертайме со счетом 7:6, россиянин побил другой рекорд Гретцки, державшийся 32 года. 37-летний нападающий 13-й раз в своей карьере достиг отметки в 40 заброшенных шайб в сезоне. Канадцу удавалось это сделать 12 раз.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.