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НХЛ - регулярный чемпионат
08:54, 22 марта 2023Спорт

Овечкин побил державшийся 32 года рекорд в НХЛ

Овечкин в матче против «Коламбус Блю Джекетс» побил 32-летний рекорд Гретцки в НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 32-летней давности. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс», забросив свою 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. Овечкин открыл счет, отдав на пятой минуте передачу с правого фланга на дальнюю штангу Дилану Строуму. Пас перехватил защитник «Коламбуса» Ник Бланкенбург, от чьей клюшки шайба отравилась в пустые ворота. Сначала год записали на Строума, но через несколько минут переписали на Овечкина, поскольку выяснилось, что Строум не коснулся шайбы.

37-летний россиянин 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, он побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов, в которых игроки забрасывали 40 и более шайб. У канадца было 12 таких сезонов.

20 марта Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности. Он обошел Горди Хоу по количеству шайб среди игроков старше 37 лет лет в первых 65 матчах сезона. Канадец за этот период в сезоне-1968/1969 отличился 37 раз, россиянин — 39.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.

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Марина Совина
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