Клуб РПЛ получил техническое поражение за дисквалифицированного игрока

РФС присудил «Пари Нижнему Новгороду» техническое поражение в матче РПЛ против «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил «Пари Нижнему Новгороду» техническое поражение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Причиной стало участие во встрече футболиста Ярослава Михайлова с перебором желтых карточек. Отмечается, что у полузащитника было четыре желтые карточки: две в РПЛ и две во Второй лиге в составе «Зенита-2». Михайлов сможет принять участие в следующем матче за команду, так как его дисквалификация считается реализованной в игре против «Торпедо».

19 марта в «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари Нижний Новгород», который завершился со счетом 1:1. В клубе отметили факт «грубого несоблюдения» правил со стороны соперников во время встречи в рамках 20-го тура РПЛ.

Таким образом, теперь «Торпедо» после 20 матчей занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Пари НН» расположился на 13-й строчке с 19 очками в активе.