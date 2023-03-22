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00:18, 22 марта 2023Мир

Полиции Нью-Йорка рекомендовали готовиться к беспорядкам

CNN: полицейским в Нью-Йорке рекомендовали готовиться к беспорядкам после призыва Трампа

Фото: Lloyd Mitchell / Reuters

Полиции Нью-Йорка рекомендовали готовиться к беспорядкам, которые может спровоцировать предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, в распространенной записке полицейским было рекомендовано готовиться к выходу на службу в случае начала беспорядков. Подтвержденной угрозы беспорядков на данный момент в городе нет, отметили источники CNN в правоохранительных органах, однако полицейские находятся в состоянии повышенной готовности.

18 марта Трамп заявил, что его могут задержать 21 марта по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Он призвал сторонников выходить на протесты.

Также сообщалось, что к суду в Нью-Йорке, где экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников.

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Юлия Мискевич
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