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18:23, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Малышева назвала в восемь раз увеличивающую риск рака привычку россиян

Малышева заявила, что питье горячего чая в восемь раз увеличивает риск рака пищевода

Фото: Kabachki.photo / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала распространенную у россиян привычку, которая в восемь раз увеличивает риск рака пищевода. Специалистка заявила, что к развитию онкологического заболевания может привести питье очень горячего чая. Выпуск доступен на Rutube.

Доктор объяснила, что пить нужно пить чай, температура которого не превышает 60 градусов. «Это мое любимое исследование: если вы пьете горячий чай выше 60 градусов, то у вас в восемь раз возрастают риски рака пищевода», — заявила Малышева, назвав питье напитка слишком высокой температуры самоубийством.

Ранее Малышева развеяла распространенный миф о фруктах. Врач назвала заблуждением мнение, что сухофрукты полезнее фруктов. Медик призвала россиян употреблять фрукты в свежем виде, так как они снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 40 процентов, а также помогают сохранить когнитивные способности.

До этого врач также назвала лечебную минеральную воду вредной для гипертоников. Малышева заявила, что этот напиток содержит много соли, из-за чего противопоказан людям с повышенным давлением. Доктор рассказала, что полезным для гипертоников напитком является чай каркаде.

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Олег Давыдов
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