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Малышева назвала вредный для гипертоников напиток

Малышева заявила, что лечебная минеральная вода вредна гипертоникам из-за содержания соли

Фото: Creativ Studio Heinemann / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий, невролог Дмитрий Шубин назвали лечебную минеральную воду вредной для гипертоников. В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале специалисты заявили, что этот популярный напиток содержит много соли, из-за чего противопоказан людям с повышенным давлением. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Доктора объяснили, что лечебная минеральная вода содержит большое количество натрия — соли. «Вода с повышенным содержанием натрия не годится, вода с такой концентрацией натрия опасна и вредна гипертоникам», — заявил Шубин.

Специалисты рассказали, что соль задерживает воду в организме, из-за чего увеличивается нагрузка на сердце и сосуды. Из-за воздействия натрия отекает сосудистая стенка, и сосуды становятся узкими, подчеркнул Шубин. «Сердцу надо прокачать через эти узкие сосуды прежний объем крови, оно начинает работать с повышенной нагрузкой, и давление повышается», — пояснил он.

«Назначать соленую воду людям с сердечно-сосудистыми проблемами — это безобразие, так делать нельзя ни в коем случае», — заключила Малышева.

Ранее Малышева назвала полезный для гипертоников напиток. По словам доктора, снизить артериальное давление помогает чай каркаде. При этом врач посоветовала гипертоникам не забывать о физических нагрузках, а также о специальной диете, подразумевающей отказ от соли.

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Олег Давыдов
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