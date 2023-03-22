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19:43, 22 марта 2023Ценности

В сети восхитились внешностью стилиста Рогова до и после нанесения макияжа

Стилист Рогов показал внешность до и после нанесения грима для съемок и восхитил фанатов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов показал внешность до и после нанесения макияжа и восхитил фанатов в сети. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.

41-летний мужчина рассказал, что прошел урок по мейкапу у визажиста Артемия Исмякова. Сначала Рогов предстал перед зрителями до нанесения косметических средств. На размещенных кадрах видно, что на лице стилиста присутствуют пигментные пятна и покраснения.

Затем Рогов нанес на кожу тональную основу, контуринг и маскирующий круги под глазами консилер. «Урок я взял для тех случаев, когда на съемках нет гримера. Буду сам себя приводить в порядок!» — пояснил стилист.

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Поклонники оценили преображение звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Красавчик, конечно», «Шикарно», «Какой вы красивый мужчина», «Вот это ловкость рук», — высказались они.

Ранее Александр Рогов показал лицо после пластической операции. Мужчина признался, что решился на блефаропластику у хирурга Георгия Чемянова.

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Екатерина Ештокина
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