В сети восхитились внешностью стилиста Рогова до и после нанесения макияжа

Стилист Рогов показал внешность до и после нанесения грима для съемок и восхитил фанатов

Российский стилист Александр Рогов показал внешность до и после нанесения макияжа и восхитил фанатов в сети. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.

41-летний мужчина рассказал, что прошел урок по мейкапу у визажиста Артемия Исмякова. Сначала Рогов предстал перед зрителями до нанесения косметических средств. На размещенных кадрах видно, что на лице стилиста присутствуют пигментные пятна и покраснения.

Затем Рогов нанес на кожу тональную основу, контуринг и маскирующий круги под глазами консилер. «Урок я взял для тех случаев, когда на съемках нет гримера. Буду сам себя приводить в порядок!» — пояснил стилист.

Поклонники оценили преображение звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Красавчик, конечно», «Шикарно», «Какой вы красивый мужчина», «Вот это ловкость рук», — высказались они.

Ранее Александр Рогов показал лицо после пластической операции. Мужчина признался, что решился на блефаропластику у хирурга Георгия Чемянова.