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17:53, 22 марта 2023Спорт

Россияне выступят с флагом и гимном на международных Играх в Латинской Америке

Россияне выступят в Играх стран Боливарианского альянса 2023 года с флагом и гимном

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские спортсмены выступят в Играх стран Боливарианского альянса 2023 года с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта.

В состав российской делегации войдут 48 спортсменов. Они выступят на соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

О приглашении россиянам принять участие в международных Играх в Латинской Америке стало известно 23 февраля. Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что с предложением участвовать в международном турнире выступил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи.

Игры стран Боливарианского альянса пройдут с 21 по 29 апреля. Они включают в себя состязания по 35 видам спорта. В турнире должны принять участие около 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. Соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

Анастасия Борисова
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