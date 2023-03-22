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16:18, 22 марта 2023Мир

Рябков заявил о деградации отношений США и России

Замглавы МИД Рябков назвал приостановку ДСНВ итогом деградации отношений России и США

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать деградацией отношений России и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом. Это закономерный итог все более глубокой деградации по вине Вашингтона российско-американских отношений», — сказал замглавы ведомства.

По его словам, США поменяли принципиальным образом всю обстановку в сфере безопасности с помощью крайней враждебности и курса на безоглядную эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, Вашингтон проводит тотальную гибридную войну против России, добавил он.

Помимо этого, США подорвали фундаментальные принципы, а также общеполитические и военно-стратегические понимания, которые закреплены в договоре и без которых он не был бы заключен. Замминистра отметил, что Соединенные Штаты отбросили согласованный принцип неделимой безопасности. По его мнению, американская сторона грубо попрала обозначенную в преамбуле ДСНВ приверженность сторон к выстраиванию отношений на основе доверия и сотрудничества.

Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.

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Виктория Кондратьева
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