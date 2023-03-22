В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине

Рябков заявил о нежелании США идти к деэскалации, как к тому призывают лидеры России и КНР

Москва видит нежелание США идти по пути деэскалации, как к тому призывают лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вашингтон, скорее, идет по обратному пути, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Лидеры России и Китая, адресуясь к нашим стратегическим противникам [США], призывают идти по пути деэскалации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укреплению стратегической стабильности. Но позицию отрицания необходимости диалога с РФ, в частности по стратегической стабильности, занимают США», — отметил дипломат.

Ранее Рябков заявил о попытках США «нарваться» на контрмеры России. Однако, по его словам, никакие полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не смогут поколебать решимость России обеспечивать безопасность страны. По его словам, Вашингтон демонстративно, цинично и в публичной форме отрицает правомерность таких шагов и сообщает о продолжении разведывательных полетов в регионе.