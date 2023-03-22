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10:27, 22 марта 2023Мир

В МИД заявили о попытках США нарваться на контрмеры России

Замглавы МИД Рябков заявил, что США нарываются на контрмеры России

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о попытках США «нарваться» на контрмеры России. Однако, по его словам, никакие полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не смогут поколебать решимость России обеспечивать безопасность страны, передает РИА Новости.

Комментируя инцидент с упавшим в Черном море беспилотником, Рябков отметил, что важнее не глубины, на которых находятся его обломки, а то, что воздушное судно залетело в зону, где Россия ввела особый режим, связанный с проведением специальной военной операции на Украине. По его словам, Вашингтон демонстративно, цинично и в публичной форме отрицает правомерность таких шагов и сообщает о продолжении разведывательных полетов в регионе.

«Они (США — прим. «Ленты,ру»), что называется, «нарываются» в таком случае, на наши контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — отметил он.

Ранее Рябков заявил, что Россия призывает США не испытывать терпение Москвы. Комментируя планы Вашингтона продолжить полеты беспилотников над Черным морем, он предупредил об обеспечении безопасности России на 100 процентов.

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Варвара Кошечкина
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