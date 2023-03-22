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09:48, 22 марта 2023Культура

Начинающим музыкантам рассказали о возможности выступить вместе с МакSим

В День России в Самаре пройдет Гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ»

Фото: пресс-служба «САМ.ФЕСТ»

Летом 2023 года в Самаре пройдет музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ», который соберет на одной сцене известных исполнителей, а также начинающих артистов со всей России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году фестиваль авторской музыки пройдет в новом формате: 10 и 11 июня состоятся концерты отборочных туров конкурса, а 12 июня, в День России, будет Гранд-финал с участием трех финалистов и российских знаменитостей.

Подать заявку на участие в мероприятии может любой музыкант или творческий коллектив, который сам пишет стихи и музыку. Для этого нужно записать видео с отрывком из своей песни и выложить его в VK с хэштэгом #самконкурс2023. Всего в финал выйдут 14 участников, среди которых четыре места вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов. Оценивать конкурсантов и выбирать победителя вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри.

Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе с певицей МакSим, рок-музыкантом Гариком Сукачевым, исполнителем Ramil’, основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, а также победителем прошлого фестиваля, группой «Двадцать». Композиции финалистов попадут на сборник «САМ.ФЕСТ», а победитель получит возможность записать и выпустить на всех цифровых площадках собственный альбом.

18 марта сообщалось, что крупнейший развлекательный фестиваль в России VK Fest расширяется до Дальнего Востока — в текущем году он впервые пройдет на берегу бухты Золотой рог, на набережной Цесаревича.

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Варвара Кошечкина
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