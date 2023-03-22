Врач назвал неожиданное свойство семечек

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что семечки полезны для печени

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданное свойство семечек. Специалист заявил, что семена подсолнечника полезны для печени. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии телепрограммы зрительнице задали вопрос о влиянии употребления семечек на печень. Женщина предположила, что семена подсолнечника благоприятно сказываются на работе органа. «И это действительно так, потому что в семечках содержатся фосфолипиды, которые необходимы нам для наших клеток печени», — подтвердил Агапкин.

Ранее Агапкин назвал неожиданное свойство клюквы. Специалист рассказал, что регулярное употребление этого вида ягод помогает на 10-17 процентов снизить риск инсульта.

До этого врач-реабилитолог перечислил неочевидные способы укрепить иммунитет. Медик сообщил, что защитные функции организма хорошо поддерживают кефирный коктейль с медом и пряностями и ходьба по лестнице.

