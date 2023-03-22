Россиян предупредили о риске инсульта после прогулки без шапки

Врач Хомяков предупредил, что переохлаждение может стать причиной инсульта

Переохлаждение из-за отсутствия шапки увеличивает риск инсульта. Об этом рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков в беседе с «Известиями».

По словам врача, сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода, так как защищены лишь тонким слоем подкожно-жировой клетчатки. «Это может спровоцировать скачки артериального давления и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, например инсульту», — предупредил Хомяков. Прогулка без шапки также может стать причиной других опасных заболеваний: неврита, обморожения ушей, синусита и отита.

Врач не рекомендует россиянам выходить на улицу без головного убора при температуре ниже нуля. Дети, которые сильнее подвержены переохлаждениям, должны ходить в шапке, пока воздух не прогреется до плюс 10-15 градусов. Важно, чтобы головной убор был подходящим по размеру и соответствовал сезону, поскольку регулярное ношение слишком теплой шапки может стать причиной повышенного потоотделения и повреждения волосяных луковиц.

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