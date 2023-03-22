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16:09, 22 марта 2023Спорт

Худший клуб РПЛ лишился главного тренера

«Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Талалаевым
Андрей Талалаев

Андрей Талалаев. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Московское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Андреем Талалаевым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято по соглашению сторон. «Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры», — заявил президент команды Ярослав Савин.

Талалаев был назначен на пост в октябре 2022 года. За время его работы команда не смогла подняться в турнирной таблице и с восемью очками остается худшей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Талалаев стал третьим тренером, замененным «Торпедо» по ходу сезона-2022/2023. Ранее с командой также работали Николай Ковардаев и Александр Бородюк.

Дарья Коршунова
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