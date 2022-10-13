Худший клуб РПЛ второй раз за два месяца поменял тренера

Андрей Талалаев назначен новым главным тренером московского «Торпедо»

Андрей Талалаев назначен новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Сроки соглашения со специалистом не уточняются. Николай Ковардаев, возглавлявший «Торпедо», будет работать со второй командой черно-белых.

«Торпедо», которое на данный момент является худшим клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству набранных очков, поменяло тренера второй раз за два месяца — 18 августа Ковардаев пришел на смену Александру Бородюку.

50-летний Талалаев 11 сентября покинул пост главного тренера «Ахмата». В грозненской команде он работал с 2020 года.

Ранее сообщалось, что вратарю «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка в военкомат. После сверки учетных данных спортсмен получил отсрочку от призыва.