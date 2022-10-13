Вратарю клуба РПЛ пришла повестка

Вратарю московского «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка в военкомат

Вратарю московского футбольного клуба «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка в военкомат. Об этом РИА Новости сообщил президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Илья Геркус.

Функционер уточнил, что игрок уже посетил военкомат. «Довбня получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», — отметил Геркус.

35-летний Довбня стал футболистом «Торпедо» в январе 2021 года и в нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате России. Он также известен по выступлениям за «Оренбург», «Ротор» и «СКА Хабаровск».

10 октября стало известно, что получивший повестку российский скелетонист Владислав Марченков избежал мобилизации. Спортсмен получил повестку, прибыл военкомат, но был отпущен домой после уточнения данных.