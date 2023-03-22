МИД заявил об учете совокупного ядерного потенциала США с Британией и Францией

Рябков: Россия начнет учет совокупного ядерного потенциала США, Британии и Франции

Россия на фоне угроз НАТО начнет учет совокупного ядерного потенциала США, Британии и Франции, чтобы определить дальнейшую судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В условиях, когда провозгласивший себя ядерным альянсом Североатлантический блок заявляет, причем делает это маниакально, с частотой сопоставимой разве что с повторением фразы про российскую дезинформацию, [о желании] нанести стратегическое поражение Российской Федерации и все активнее выступает единым антироссийским фронтом с соответствующей росписью ролей, в том числе по ядерным делам, мы больше не можем выводить за скобки фактор совокупного арсенала США, Великобритании и Франции», — отметил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать деградацией отношений России и США. По его словам, США поменяли принципиальным образом всю обстановку в сфере безопасности с помощью крайней враждебности и курса на безоглядную эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, Вашингтон проводит тотальную гибридную войну против России, добавил он.