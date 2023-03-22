В Гонконге отменили фильм о Винни Пухе из-за шуток о сходстве героя с главой КНР

Reuters: в Гонконге отменили фильм о Винни Пухе из-за шуток о сходстве героя с главой КНР

Показ британского хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед», который должен был выйти в прокат в Гонконге на этой неделе, отменили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дистрибьютора VII Pillars Entertainment.

Городские кинотеатры отказались показывать картину, в VII Pillars Entertainment заявили, что не знают причин такого решения. «Мы очень разочарованы. Просто невероятно, что кинотеатры отменяют показы после того, как все приготовления были сделаны», — сказал представитель дистрибьютора Рэй Фонг.

По данным агентства, причиной могли стать шутки о сходстве председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпиня с Винни-Пухом. Сравнения главы КНР со сказочным персонажем начались еще в 2013 году, когда китайский лидер посетил США и встретился с Бараком Обамой, который тогда занимал пост главы государства. Китайская цензура ранее уже преследовала главного героя фильма, удаляя онлайн-упоминания о нем, из-за мемов, в которых медведь сравнивается с председателем КНР.

Ранее режиссер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд рассказал о планах создать киновселенную ужасов, которая объединит Винни-Пуха, Бэмби, Питера Пэна и других сказочных героев.

