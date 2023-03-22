В МИД России оценили вероятность ядерного конфликта

Замглавы МИД России Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта выше, чем когда-либо

Вероятность ядерного конфликта выше, чем когда-либо на протяжении последних десятилетий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не хотел бы погружаться в обсуждения того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — заявил дипломат, указав, что на данный момент США «играются с огнем».

Ранее Рябков заявил, что Россия на фоне угроз НАТО начнет учет совокупного ядерного потенциала США, Британии и Франции, чтобы определить дальнейшую судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат отметил, что Москва больше не может выводить за скобки общий арсенал трех стран.