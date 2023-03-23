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19:20, 23 марта 2023Спорт

«Авангард» в четвертый раз победил «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

«Авангард» со счетом 4:1 победил «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1. У гостей отличились Сергей Толчинский, Алекс Броадхерст и Рид Буше, оформивший дубль. Единственную шайбу хозяев забросил Григорий Дронов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Авангарда». Омичи вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

22 марта в 1/2 финала уже вышел СКА. Команда из Санкт-Петербурга обыграла в четырех матчах нижегородское «Торпедо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2021/2022 в финальной серии московские армейцы оказались сильнее магнитогорцев.

Ксения Курашкина
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