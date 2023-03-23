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11:32, 23 марта 2023Спорт

Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах

Бах выступил против обращения с российскими атлетами как с носителями коллективной вины

Фото: Bernd Weißbrod / Dpa / Globallookpress.com

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о российских спортсменах. Его слова приводит AP.

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с российскими атлетами обращались как с носителями коллективной вины», — подчеркнул он. Глава МОК отметил, что решение о возвращении россиян на турниры не принято, и обсуждение этого вопроса будет продолжено на предстоящих заседаниях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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