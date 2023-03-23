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16:18, 23 марта 2023Спорт

УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны»

УЕФА расследует возможное нарушение «Барселоной» нормативно-правовой базы организации

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении испанской «Барселоны». Об этом сообщается на сайте организации.

Союз назначил инспекторов по этике, которые займутся изучением дела о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. Уточняется, что в данной ситуации «Барселона» могла нарушить нормативно-правовую базу организации.

18 февраля сообщалось, что прокуратура Испании инициировала расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях каталонского клуба и Негрейры. Руководство сине-гранатовых якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги.

Уточнялось, что если факт коррупции будет доказан, то ФИФА может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Кроме того, УЕФА может отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Алексей Гусев
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