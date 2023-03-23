Роналду заявил, что его целью является рекорд по числу игр за национальную команду

Португальский футболист Криштиану Роналду рассказал о мотивации для продолжения карьеры. Его слова приводит ESPN.

38-летний нападающий заявил, что его целью является рекорд по числу игр за национальную команду. «Рекорды — это моя мотивация. Мне нравится бить рекорды, и этот рекорд особенный. Я буду очень горд, если это произойдет, но я хочу продолжать играть и не хочу останавливаться на достигнутом», — поделился он.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Роналду провел 196-ю встречу за сборную и повторил достижение кувейтского форварда Бадера аль-Мутавы по количеству матчей за национальную команду. На турнире команда Португалии вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко (0:1).

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы-2016, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.