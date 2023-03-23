Роналду описал последние полгода фразой «никогда не проходил через такое»

Футболист Роналду признался, что пережил плохой период в карьере в последние месяцы

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в эфире Sport TV+ рассказал о пережитом в последние полгода стрессе.

Футболист описал случившееся фразой «никогда не проходил через такое». Он признался, что пережил плохой период в карьере, однако не сожалеет ни о чем, так как жизнь продолжается. «Когда мы находимся на вершине, то часто не видим, что там внизу. Теперь я стал более подготовленным», — подчеркнул Роналду.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

До этого футболист вместе со сборной Португалии вылетел в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Перед началом мундиаля Роналду расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию сторон спустя год после заключения договора.