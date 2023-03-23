Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эрика Андреева
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
Варвара Грачёва
2:0
Завершен
Марина Заневская
Майами (ж)
Элисе Мертенс
Сегодня
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Майами (ж)
Анастасия Потапова
Сегодня
21:00 (Мск)
Марта Костюк
Майами (ж)
Торпедо
3:5
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
2:5
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
07:51, 23 марта 2023Спорт

Роналду описал последние полгода фразой «никогда не проходил через такое»

Футболист Роналду признался, что пережил плохой период в карьере в последние месяцы

Фото: Khalid Abdulfaattah / Globallookpress.com

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в эфире Sport TV+ рассказал о пережитом в последние полгода стрессе.

Футболист описал случившееся фразой «никогда не проходил через такое». Он признался, что пережил плохой период в карьере, однако не сожалеет ни о чем, так как жизнь продолжается. «Когда мы находимся на вершине, то часто не видим, что там внизу. Теперь я стал более подготовленным», — подчеркнул Роналду.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

До этого футболист вместе со сборной Португалии вылетел в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Перед началом мундиаля Роналду расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию сторон спустя год после заключения договора.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал Украину частью России
Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных
В Мелитополе произошел взрыв
Рейтинг Байдена приблизился к рекордно низким показателям
Россиянин вонзил нож в грудь соседа во время ссоры и пошел под суд
В США призвали Украину продать России новые регионы
Медведев заявил о неприязни к западным лидерам
53-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви
Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом
Медведев предрек неспокойные десятилетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.