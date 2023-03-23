Выявлены вызывающие формирование зависимостей сигналы в мозге

ENeuro: повышение уровня цитокинов связали со склонностью к зависимостям

Ученые Мичиганского университета выявили сигналы в мозге, которые вызывают формирование зависимостей. Оказывается, повышение уровня определенных белков в мозгу может провоцировать трудности с самоконтролем. Выводы работы опубликованы в журнале eNeuro.

Авторы сосредоточились на взаимосвязи между переносчиком холина в мозге, цитокинами и различиями между сигналами на животной модели крыс. Холин — это белок в клеточной мембране, необходимый для контроля внимания, а цитокины — белки, которые стимулируют или замедляют иммунную систему.

Поведение 197 животных изучали с помощью теста Pavlovian conditioned approach (PCA) в течение последовательных сеансов, продолжавшихся более пяти дней. У животных с плохим контролем внимания при выборе, на что обращать внимание во время эксперимента, а что игнорировать, развивалась сильная тяга, спровоцированная сигналами в мозгу. Испытуемые с плохо функционирующими переносчиками холина и с повышенными показателями цитокинов с трудом контролировали внимание.

Чтобы подтвердить выявленную закономерность, исследователи вызывали искусственное повышение уровня цитокинов. Результаты показали важную связь между повышенной выработкой цитокинов и снижением функции переноса холина, что способствует нарушению контроля внимания и склонности к зависимости. Авторы надеются, что их открытие приведет к более персонализированному лечению для тех, кто борется с зависимостями.