В Китае рассказали о выплате долгов США для России

Sohu: Россия сократила инвестиции в бумаги США до $67 млн и добилась выплаты долгов

Россия сократила инвестиции в американские ценные бумаги до минимального уровня и добилась выплаты долгов от Вашингтона. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на издание из Китая Sohu.

По данным на январь 2023 года, инвестиции России в казначейские облигации США составляют 67 миллионов долларов, хотя в декабре прошлого года этот показатель достигал 629 миллионов долларов. Аналитики Sohu утверждают, что действия России могут стать примером для Китая, поскольку всего за год ей удалось уменьшить свои вложения в американские бумаги.

Авторы материала подчеркнули, что Россия выбрала удачную стратегию и спасла от возможной конфискации десятки миллиардов долларов. До начала кризиса на Украине Вашингтон допускал невыплату долгов России, однако сейчас, когда инвестиции Москвы в американский государственный долг стали минимальными, отказ от возвращения средств грозит репутационными рисками.

Президент США Джо Байден обещал, что не допустит объявления страной дефолта. По его словам, госдолг США копился в течение 200 лет. Сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов.

Российские вложения в гособлигации США достигали пика (176,3 миллиарда долларов) в октябре 2010 года. Показатель стал уменьшаться в апреле 2018-го на фоне санкций.