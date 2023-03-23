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04:37, 23 марта 2023Наука и техника

Переход с одного Android-смартфона на другой упростили

Xiaomi, Oppo и Vivo упростили переход с одного смартфона на другой

Фото: Amanz / Unsplash

Ведущие китайские производители смартфонов объединились ради упрощения смены пользователями одних устройств на другие. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа обратили внимание на сообщение в официальном аккаунте Xiaomi на Weibo, в котором компания объявила, что упрощает процесс перехода с одного смартфона на другой. В Xiaomi, Oppo и Vivo отметили, что упрощают перенос данных с телефонов бренда.

По словам журналистов, таким образом пользователи смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo могут быстро поменять один девайс на другой и перенести все свои данные — включая приложения, фотографии, контакты и прочую информацию. Специалисты отметили, что почти всегда процесс перехода со старого Android-гаджета на новый — особенно при смене бренда — сопряжен с трудностями.

Авторы издания отметили, что новая система пока начнет работать только для китайских потребителей. Однако в будущем корпорации могут добавить данную возможность для пользователей по всему миру. Журналисты подытожили, что у владельцев смартфонов из Китая нет доступа к Google-сервисам, поэтому синхронизировать данные при покупке нового устройства им особенно сложно.

В феврале 2020 года Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo заявили, что намерены запустить единую платформу для загрузки приложений на свои устройства. Компании создали альянс Global Developer Service Alliance (GDSA), чтобы бороться с Google Play.

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Андрей Ставицкий
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