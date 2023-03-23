Определено новое направление для лечения ВИЧ

Science Advances: определено новое эффективное направление для лечения ВИЧ

Ученые из Северо-Западного университета США определили новое эффективное направление для лечения ВИЧ. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Сегодня стандартом лечения ВИЧ-инфекции является антиретровирусная терапия, которая подавляет репликацию и распространение вируса, но не способна полностью излечить пациента. Это происходит потому, что патоген может скрываться внутри иммунных клеток, делая себя незаметным для иммунной системы организма.

Разработанный новый метод лечения основан на принудительной активации латентного вируса, чтобы его могла выявить иммунная система организма или антиретровирусные препараты.

В процессе исследования авторы использовали компьютерное моделирование для идентификации соединения, которое ингибирует связанный с полимеразой комплекс фактора1 (PAF1C). Известно, что PAF1C необходим для подавлении экспрессии вирусных генов.

Синтезированный препарат под названием iPAF1C усиливал эффективность существующих лекарств для поиска ВИЧ в культуре иммунных клеток в пробирке. Специалисты провели испытания на крови четырех инфицированных пациентов. В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на доработке соединения для тестирования на животных моделях.

В марте 2023 года сотрудники Калифорнийского университета сообщили о новом случае излечения пациентки от ВИЧ. Женщину лечили трансплантацией устойчивых к ВИЧ стволовых клеток из пуповинной крови.