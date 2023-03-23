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15:42, 23 марта 2023Наука и техника

Определено новое направление для лечения ВИЧ

Science Advances: определено новое эффективное направление для лечения ВИЧ

Фото: Liu Kun / Globallookpress.com

Ученые из Северо-Западного университета США определили новое эффективное направление для лечения ВИЧ. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Сегодня стандартом лечения ВИЧ-инфекции является антиретровирусная терапия, которая подавляет репликацию и распространение вируса, но не способна полностью излечить пациента. Это происходит потому, что патоген может скрываться внутри иммунных клеток, делая себя незаметным для иммунной системы организма.

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Разработанный новый метод лечения основан на принудительной активации латентного вируса, чтобы его могла выявить иммунная система организма или антиретровирусные препараты.

В процессе исследования авторы использовали компьютерное моделирование для идентификации соединения, которое ингибирует связанный с полимеразой комплекс фактора1 (PAF1C). Известно, что PAF1C необходим для подавлении экспрессии вирусных генов.

Синтезированный препарат под названием iPAF1C усиливал эффективность существующих лекарств для поиска ВИЧ в культуре иммунных клеток в пробирке. Специалисты провели испытания на крови четырех инфицированных пациентов. В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на доработке соединения для тестирования на животных моделях.

В марте 2023 года сотрудники Калифорнийского университета сообщили о новом случае излечения пациентки от ВИЧ. Женщину лечили трансплантацией устойчивых к ВИЧ стволовых клеток из пуповинной крови.

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Елена Апазиди
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