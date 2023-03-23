Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 23 марта 2023Россия

Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя

В сети появились кадры уничтожения надводного беспилотника ВСУ в акватории Севастополя

В сети появились кадры уничтожения надводного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать бухту в Севастополе. Видеозапись публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду, после этого близ места падения видны черные клубы дыма.

Украина пыталась атаковать Севастополь с помощью беспилотников рано утром в среду, 22 марта. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, объекты в городе должны были атаковать три беспилотника, они были уничтожены. Два дрона поразили девушки-военнослужащие, их поручено представить к государственным наградам, сообщил министр.

Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что дроны хотели проникнуть в бухту города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уничтожившие два дрона девушки-военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о случившемся. Целуйко сообщила, что объект наблюдался над водой: он шел быстрее проходящего катера у входа в бухту и оставил за собой белый след. В свою очередь Фалеева добавила, что аппаратуре не удалось распознать дрон ВСУ.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Обвиняемого в хищении Митволя оставили в СИЗО до 24 мая
Сексолог назвала две самые большие проблемы женщин в постели
Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных
В Мелитополе произошел взрыв
Рейтинг Байдена приблизился к рекордно низким показателям
В США призвали Украину продать России новые регионы
Медведев заявил о неприязни к западным лидерам
53-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви
Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.