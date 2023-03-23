В России создали способную маскировать тепловые объекты от дронов линзу

В РФ разработали линзу-обманку «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов

В России создали линзу-обманку «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов с тепловизором, разработкой занимались специалисты компании «Армакс», передает ТАСС.

Как пояснил генеральный директор организации Михаил Закроев, технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты, на нее проецируется окружающая местность. По его словам, новшество уже прошло успешное испытание с использованием квадрокоптеров.

«Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под "Щита" — дрон его обнаруживает. Объекты, спрятанные под "Щитом", не будут видны даже из космоса», — рассказал специалист.

По его словам, технология выглядит «как какая-то магия». Закроев добавил, что компания планирует направить предложение о проведении дальнейших испытаний в Минобороны.

Ранее стало известно, что в зону специальной военной операции могут отправить дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями.