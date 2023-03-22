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21:56, 22 марта 2023Наука и техника

В зону СВО отправят первую партию саратовских дронов

Губернатор Бусаргин сообщил об отправке в зону СВО первой партии саратовских дронов

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Саратовская область планирует отправить в зону специальной военной операции (СВО) 17 большегрузов с гумпомощью, в том числе первой партией модернизированных дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона уточнил, что встретился с Героем России Александром Янкловичем. В ближайшее время он совместно с волонтерами отправится в зону проведения СВО. Гуманитарная помощь придет в четыре подразделения, где служат саратовцы.

«Одно из саратовских предприятий модернизировало дроны, которые теперь способны летать со скоростью до 140 километров в час. Саратовские ученые разработали для них специальное программное обеспечение. Отправляем в зону СВО первую такую партию», — подчеркнул губернатор.

Ранее стало известно, что в зону СВО могут отправить дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями.

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Марина Совина
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