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20:41, 23 марта 2023Мир

Еврокомиссии предложили подготовить пакет поддержки Молдавии

Лидеры стран Евросоюза предложили Еврокомиссии подготовить пакет поддержки Молдавии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе предложили Еврокомиссии (ЕК) подготовить план комплексной поддержки Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС продолжит оказывать всю необходимую поддержку Молдавии, включая укрепление устойчивости, безопасности, стабильности, экономики и обеспечение энергией этой страны», — говорится в заявлении лидеров европейских стран.

Утверждается, что сегодня Молдавия сталкивается с негативными действиями «внешних игроков». Несмотря на это, ЕС продолжает поддерживать республику, в особенности ее желание войти в состав объединения. В связи с этим Евросовет настоял на том, чтобы ЕК подготовила к очередной встрече европейских политиков пакет поддержки.

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Варвара Кошечкина
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