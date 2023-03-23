Еврокомиссии предложили подготовить пакет поддержки Молдавии

Лидеры стран Евросоюза предложили Еврокомиссии подготовить пакет поддержки Молдавии

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе предложили Еврокомиссии (ЕК) подготовить план комплексной поддержки Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЕС продолжит оказывать всю необходимую поддержку Молдавии, включая укрепление устойчивости, безопасности, стабильности, экономики и обеспечение энергией этой страны», — говорится в заявлении лидеров европейских стран.

Утверждается, что сегодня Молдавия сталкивается с негативными действиями «внешних игроков». Несмотря на это, ЕС продолжает поддерживать республику, в особенности ее желание войти в состав объединения. В связи с этим Евросовет настоял на том, чтобы ЕК подготовила к очередной встрече европейских политиков пакет поддержки.