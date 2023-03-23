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15:43, 23 марта 2023Спорт

Тренер рассказал об особенностях отжиманий на пальцах и кулаках

Фитнес-тренер Ходырев: отжимания на пальцах помогают сделать мощный хват и крепкий кулак

Фото: Nazar Skladanyi / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал об особенностях трех видов отжиманий. Его слова передает «Чемпионат».

Самыми сложными специалист назвал отжимания на пальцах. Он отметил, что в данном варианте упражнения нагрузка идет на мышцы кистей, пальцев и предплечий. «Такие отжимания играют важную роль в контактных видах спорта, где нужен мощный хват и крепкий кулак. Также упражнение поможет работать с большими весами в зале», — поделился тренер.

Следующий вид отжиманий — на кулаках. Ходырев рассказал, что этот вид помогает в постановке ударов, укрепляет кисти, тренирует ударную поверхность кулака, поэтому активно используется единоборцами.

Новичкам Ходырев посоветовал делать классические отжимания на ладонях. Он отметил, что во время выполнения упражнения активнее всего вовлекаются трицепсы, а также мышцы плеч и груди.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при выполнении отжиманий.

Дарья Коршунова
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