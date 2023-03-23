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22:20, 23 марта 2023Россия

Работу Керченской паромной переправы остановили

МЧС сообщило об остановке движения паромов на Керченской переправе из-за тумана

Фото: Stringer / Reuters

На Керченской переправе, соединяющей Кубань и Крым, остановили движение паромов из-за тумана. Об этом сообщило управлении МЧС по республике Крым в Telegram.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

6 января движение на Керченской переправе остановили из-за сильного ветра. Также паромы не ходили не ходили 31 декабря из-за тумана.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, решение о возобновлении движения небольших и пустых грузовых машин по Крымскому мосту должны принять в ближайшее время. По его словам, речь идет про легкие грузовики и «Газели».

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Марина Совина
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