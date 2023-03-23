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20:06, 23 марта 2023Бывший СССР

В США назвали преимущество России в конфликте на Украине

WP: Россия обладает существенным перевесом в живой силе и технике в конфликте на Украине

Россия обладает существенным перевесом в живой силе и технике, что может позволить ей одержать победу в конфликте на Украине, если Запад не поставит украинской армии новые партии оружия как можно быстрее. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает The Washington Post.

По словам аналитика европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо, у Москвы, в отличие от Киева, «есть солдаты и техника, чтобы вести долгие боевые действия на огромном фронте». «Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор России», — подчеркнула она.

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В издании отметили, что объявление о грядущих поставках истребителей было с радостью встречено украинскими властями, однако, по мнению авторов материала, область применения самолетов является ограниченной в условиях конфликта, который преимущественно сводится к артиллерийским боям на ближней дистанции.

В статье утверждается, что подспорьем Вооруженным силам Украины (ВСУ) могли бы стать танки Abrams, но они, как предполагается, прибудут в ВСУ не раньше осени и будут «не самыми простыми в обслуживании».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США намерены поставлять Украине танки Abrams из имеющихся запасов, а не производить новые, как планировалось изначально. До этого официальный представитель Минобороны Соединенных Штатов Патрик Райдер заявлял, что Вашингтон передаст Киеву более старую версию боевых машин, чтобы ускорить их поставку.

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Алевтина Запольская
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