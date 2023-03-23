Глава ПМР назвал цель терактов в Приднестровье

Глава ПМР Красносельский: теракты в Приднестровье направлены на дискредитацию России

Предотвращенные теракты в Приднестровье направлены на дискредитацию России и ее миротворцев. Такие цели назвал глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Два террористических акта, которые нам известны, которые не состоялись, были направлены на дискредитацию именно Российской Федерации, на дискредитацию миротворческой миссии Российской Федерации», — сказал он после встречи с постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям российского МИД Виталием Тряпицыным. По мнению Красносельского, миротворцев обвинили бы в бездействии, а также в том, что они не могут физически обеспечить мир и жизнь людей, в том числе представителей ОБСЕ.

