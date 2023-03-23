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03:13, 23 марта 2023Мир

МИД России заявил об опоздании США с попытками договориться с Москвой по СНВ

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США опоздали с попытками договориться с Москвой по СНВ
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтону надо было раньше договариваться с Москвой по проблеме вывода из засчета по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) ряда стратегических носителей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас это уже невозможно. Как уточнил Рябков, российская сторона имела ряд вопросов по СНВ на протяжении многих лет. Они касаются неправомерного выведения из засчета по договору значительного количества СНВ — более 100 единиц. Замглавы МИД уточнил: американцы делают вид, что эти «озабоченности» можно довольно легко устранить.

«Если это так легко, что мешало им сделать это раньше? Почему мы долгие годы не могли достучаться до Вашингтона именно по этому вопросу?» — отметил дипломат. Он указал на попытки США обвинить Москву в нежелании договариваться.

«Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно», — подчеркнул он.

В феврале стало известно, что Совет нацбезопасности США готов вернуться к переговорам с Россией по теме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III).

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Марина Совина
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