В ООН высказались о контактах по расследованию взрывов на «Северных потоках»

ООН: контакты со сторонами по расследованию взрывов на «Северных потоках» не планируются

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не планирует контактов со сторонами относительно возможного проведения расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

«Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время», — отметил Хак.

В феврале замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила о неспособности организации проверять информацию о диверсиях на «Северных потоках». «ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов», — указала она.

Ранее стало известно, что голосование в Совете Безопасности ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на «Северных потоках» состоится 27 марта.