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23:02, 23 марта 2023Мир

В ООН высказались о контактах по расследованию взрывов на «Северных потоках»

ООН: контакты со сторонами по расследованию взрывов на «Северных потоках» не планируются
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не планирует контактов со сторонами относительно возможного проведения расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

«Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время», — отметил Хак.

В феврале замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила о неспособности организации проверять информацию о диверсиях на «Северных потоках». «ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов», — указала она.

Ранее стало известно, что голосование в Совете Безопасности ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на «Северных потоках» состоится 27 марта.

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Варвара Кузьмина
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