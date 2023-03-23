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19:31, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Врачи дали три совета по восстановлению сил после зимы

Врач Хавинсон посоветовал гулять и употреблять клетчатку для восстановления сил после зимы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Врачи-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова дали три совета по восстановлению сил после зимы, в частности призвали гулять и употреблять в пищу много клетчатки. Рекомендациями они поделились в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Длительная зима в России, безусловно, отражается на нашем здоровье. Прежде всего это отражается на иммунной и эндокринной системе. Некоторая депрессия возникает из-за того, что мало солнца, что не всегда можно погулять, походить. И с этой слабостью, которую чувствуют многие люди, необходимо что-то делать», — отметил Хавинсон.

Первым способом восстановиться после зимы специалисты назвали употребление адаптогенов. В их число геронтологи включили препараты с родиолой розовой, элеутерококком, лимонником китайским, левзеей или женьшенем. «Адаптогены — это абсолютно безопасные вещества. Это не значит, что нужно их пить всю жизнь. Любые препараты применяются курсами. И как это сделать, как применять, подскажет врач», — объяснил доктор.

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Вторым способом улучшить состояние здоровья после зимы Трофимова назвала прогулки. «Когда мы гуляем, мы тренируем клапаны вен, это крайне полезно. Более того, физкультура способствует насыщению тканей кислородом», — добавил Хавинсон и подчеркнул, что ходьба в течение получаса-часа в день также помогает снизить уровень глюкозы и холестерина.

Кроме того, специалисты призвали придерживаться диеты, богатой клетчаткой. Хавинсон объяснил, что клетчатка важна для здоровья кишечника, что, в свою очередь, важно для иммунитета. В число продуктов, богатых пищевыми волокнами, Трофимова включила лук, чеснок, помидоры, редьку и яблоки.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала неожиданный продукт для профилактики дефицита железа. По словам врача, ливерная колбаса помогает при анемии и укрепляет суставы, а также полезна в борьбе со стрессом.

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Оксана Петина
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