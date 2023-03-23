В России рассказали об использовании танка Т-62М в зоне спецоперации

Военный историк Кнутов: модернизированные Т-62М способны противостоять танкам Leopard

Танки Т-62М, которые Россия использует в зоне проведения специальной военной операции на Украине, способны противостоять танкам Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства. Об этом военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил «Известиям».

«Это относительно неприхотливый танк, а учитывая, что на сегодняшний день в спецоперации танки используются как самоходная артиллерия, то по большому счету привлечение подобного рода машин обосновано», — сказал аналитик.

По его словам, модернизированные Т-62М получили современные прицелы и средства связи, близкие к тем, которые установлены в Т-72. Также Кнутов отметил, что новейшие комплекты динамической защиты могут обеспечить Т-62М сравнимый с показателями Т-90 уровень защиты.

Историк добавил, что по времени выпуска и боевым характеристикам Т-62М соответствует зарубежным машинам. «На мой взгляд, танку Т-62М по силам справиться с танками Leopard 1 и Leopard 2», — сказал Кнутов.

Ранее издание Military Watch писало, что модернизированный Т-62М получил тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, который превосходит оборудование большинства танков, находящихся на вооружении Украины.