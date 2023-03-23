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09:09, 23 марта 2023Экономика

Россия нарастила поставки одного драгметалла в Китай почти в 300 раз

Россия нарастила поставки платины в Китай в январе-феврале в 279 раз

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В январе-феврале 2023 года Россия нарастила поставки платины в Китай в 279 раз в годовом выражении — до 1,67 тонны, следует из данных Главного таможенного управления Китая, на которые обратил внимание РБК. В денежном выражении экспорт драгметалла вырос в 265 раз, с 0,2 до 53 миллионов долларов.

Кроме того, российские компании стали поставлять в Китай в 8,5 раза больше палладия (2,72 тонны). В денежном выражении поставки увеличились в 5,6 раза (до 152 миллионов долларов). Поставки родия, металла платиновой группы, удалось нарастить в 7 раз (до 0,19 тонны), в денежном выражении — в 6 раз (до 76 миллионов долларов).

При этом в 2022 году наблюдалось падение поставок платины — сразу на 33 процента, а в деньгах — почти вдвое. Экспорт российских палладия и родия в Китай рос на 43 и 67 процентов соответственно. Российская статистка по экспорту и импорту не публикуется Федеральной таможенной службой (ФТС) с апреля из-за санкций, введенных на фоне ввода российских войск на Украину.

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В то же время Россия может испытывать проблемы с наращиванием в КНР поставок одного из главных экспортных товаров — газа. После встречи глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина агентство Bloomberg сообщило, что китайский руководитель не дал явного согласия на увеличение объемов поставок российского газа и что переговоры по «Силе Сибири-2», по сути, продвинуть не удалось. Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков назвал информацию «малоквалифицированным вбросом» и подчеркнул, что «реальность совсем другая».

Тем не менее об отсутствии большой заинтересованности Китая в проекте говорят и эксперты Reuters, ссылаясь на то, что в совместном заявлении об итогах встречи говорится только, что стороны приложат усилия для продвижения проекта, а в официальных отчетах о заявлениях Си «Сила Сибири-2» вообще не упоминается.

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Софья Ермакова
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