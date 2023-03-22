Песков опроверг сообщения о нежелании Китая покупать больше газа в России

Песков назвал вбросом сообщения Bloomberg о нежелании Китая наращивать поставки газа из РФ

Сообщение агентства Bloomberg о нежелании Пекина увеличивать поставки российского газа, о чем якобы было объявлено на переговорах в Москве, похоже на малоквалифицированный вброс. Таким образом публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, «реальность совсем другая», а вопросы о расширении обсуждались, в том числе те, что касаются газопровода «Сила Сибири-2». Представитель Кремля напомнил, что уже согласованы все детали и формальности с монгольской стороны, а планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области.

Каких-либо конкретных результатов переговоров глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые завершились накануне, Песков не привел, но подчеркнул, что во вторник, 21 марта, «Газпром» установил очередной рекорд суточных поставок по «Силе Сибири». Традиционно российская компания не указала объем поставок, однако в соответствии с текущими планами на максимальную мощность — 38 миллиардов кубометров — маршрут хотят вывести к 2027 году.

В материале Bloomberg утверждалось, что Си Цзиньпин не дал явного согласия на увеличение объемов поставок российского газа и что переговоры по «Силе Сибири-2», по сути, продвинуть не удалось.

Агентство Reuters также отмечает, что перед началом визита Путин называл газопровод «сделкой века», а после переговоров он же говорил об увеличении поставок газа в Китай по трубопроводам до 98 миллиардов кубометров к 2030 году. Но в официальных заявлениях Си Цзиньпина по итогам встречи проект не упоминается, а в совместном заявлении сказано только о том, что стороны приложат усилия для его продвижения.

Аналитики напоминают, что Китай продвигает строительство газопровода из Туркмении мощностью 25 миллиардов кубометров, а также заключил сразу несколько крупных долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В таких условиях в дополнительных поставках из России может не быть необходимости.

Заинтересовать Пекин могла бы существенная скидка на поставки, но такие условия станут проблемой для «Газпрома», который лишился большей части экспортных доходов после обрушения поставок в Европу. По итогам прошлого года компания получила 747,246 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета), что на 72,2 процента меньше, чем в 2021 году.