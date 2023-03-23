Стало известно о страхе США быть загнанными в угол мирным планом КНР

Bloomberg: США опасаются быть загнанными в угол китайским мирным планом по Украине

США опасаются быть загнанными в угол китайским мирным планом по Украине и потерять из-за него влияние на союзников. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина поставила Вашингтон в неудобное положение. Американская администрация оказалась в стороне от обсуждений мирного урегулирования, назвав китайский план неприемлемым.

По словам одного из чиновников, в Соединенных Штатах обеспокоены тем, что китайское предложение загонит их в угол. «Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире», — отмечается в публикации.

По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин, если США отвергнут соглашение, Пекин может усилить кампанию, дискредитирующую Вашингтон, выставив его противником окончания боевых действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин на переговорах не вели обсуждений по мирному плану по Украине, который предложил Киев. В Кремле подтвердили, что состоялся обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план по Украине. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Путин сам сообщал это.

Путин отметил, что в основу урегулирования ситуации на Украине могут лечь положения мирного плана КНР. В свою очередь, Си Цзиньпин на переговорах в Москве уверял, что Пекин выступает в вопросе разрешения конфликта на Украине за мир и диалог.

В феврале МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.