Российского бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за кражу зерна

В Красноярске бизнесмена приговорили к 5 годам за кражу зерна на 43 миллиона рублей

В Красноярске российского бизнесмена приговорили к 5 годам за кражу зерна на 43 миллиона рублей. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина признали виновным в растрате, мошенничестве, отмывании денег и незаконной реорганизации юрлица.

Следствие и суд установили, что фигурант распродал взятые на хранение у коммерческой фирмы семь тысяч тонн зерна федерального интервенционного фонда. Выручка от продажи составила 30 миллионов рублей. Еще 13 миллионов бизнесмен получил по предоплате от двух частных компаний за поставку зерна, которая в итоге не была осуществлена. Все деньги мужчина потратил на недвижимость и бизнес. Свою фирму он переписал на фиктивное лицо.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал бизнесмена за передачу 10 миллионов рублей на взятку в Следственный комитет.