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20:54, 15 марта 2023Силовые структуры

Российского бизнесмена арестовали за взятку силовикам в 10 миллионов рублей

В Петербурге суд арестовал бизнесмена за передачу 10 млн руб. на взятку в СКР

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Игоря Болдырева, обвиняемого в даче взятки в 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия до 28 апреля.

По мнению следствия, Болдырев узнал, что Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело в отношении гражданина Ш. Они сговорились передать взятку силовикам, чтобы те прекратили производство по делу.

Болдырев организовал две встречи в ресторане «Левада» с сообщниками, где они обсудили детали. 13 марта его задержали с деньгами и следователь предъявил ему обвинение.

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Любовь Ширижик
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