Восьмилетний российский ребенок погиб в ДТП в семейной поездке с пьяным отцом

В Бурятии восьмилетний ребенок погиб в ДТП в семейной поездке с пьяным отцом за рулем

В Республике Бурятия ребенок погиб в ДТП, которое случилось во время семейной поездки с пьяным отцом за рулем. Об этом «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по российскому региону.

Инцидент произошел утром 24 марта. Honda Insight, которой управлял 39-летний водитель, перевернулась на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск».

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции и медики обнаружили в автосалоне восьмилетнего мальчика, который скончался от полученных травм. В машине также находились его беременная мать и четырехлетний брат, которых доставили в больницу. Известно, что отец детей вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину обследовали и решили оставить под присмотров врачей из-за угрозы выкидыша. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в больнице в Крыму умер восьмилетний мальчик, сбитый пьяным водителем в Керчи. Ребенок больше недели провел в коме, но так и не пришел в сознание.