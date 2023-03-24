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09:41, 24 марта 2023Россия

Восьмилетний российский ребенок погиб в ДТП в семейной поездке с пьяным отцом

В Бурятии восьмилетний ребенок погиб в ДТП в семейной поездке с пьяным отцом за рулем

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Республике Бурятия ребенок погиб в ДТП, которое случилось во время семейной поездки с пьяным отцом за рулем. Об этом «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по российскому региону.

Инцидент произошел утром 24 марта. Honda Insight, которой управлял 39-летний водитель, перевернулась на автодороге «Улан-УдэЗаиграево – Кижинга – Хоринск».

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции и медики обнаружили в автосалоне восьмилетнего мальчика, который скончался от полученных травм. В машине также находились его беременная мать и четырехлетний брат, которых доставили в больницу. Известно, что отец детей вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину обследовали и решили оставить под присмотров врачей из-за угрозы выкидыша. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в больнице в Крыму умер восьмилетний мальчик, сбитый пьяным водителем в Керчи. Ребенок больше недели провел в коме, но так и не пришел в сознание.

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Варвара Родикова
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