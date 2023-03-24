МОК прокомментировал продление отстранения российских легкоатлетов

В МОК заявили, что приняли к сведению решение World Athletics об отстранении россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал продление отстранения российских и белорусских легкоатлетов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что приняли к сведению решение World Athletics. Они обратили внимание на то, что участие в международных соревнованиях находятся в исключительной компетенции каждой международной федерации.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом было продлено отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. Таким образом, они не смогут принять участие в квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.